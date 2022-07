Tour de France 2022, classifiche finali dopo ventunesima tappa: Vingegaard trionfa (Di domenica 24 luglio 2022) Le classifiche finali del Tour de France 2022 aggiornate dopo la ventunesima ed ultima tappa, la La defense Arena-Campi Elisi di Parigi di 116 km, 116 km, in cui il belga Jasper Philipsen si è imposto in volata davanti a Dylan Gronewegen ed Alexander Kristoff. Jonas Vingegaard si aggiudica la vittoria del Tour conquistando maglia gialla e a pois; il compagno di squadra Wout Van Aert ottiene la maglia verde, mentre Tadej Pogacar deve accontentarsi della maglia bianca. Ecco tutte le classifiche finali: RISULTATI ventunesima tappa RIVIVI IL LIVE DELLA ventunesima tappa Tour DE France ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Ledeldeaggiornatelaed ultima, la La defense Arena-Campi Elisi di Parigi di 116 km, 116 km, in cui il belga Jasper Philipsen si è imposto in volata davanti a Dylan Gronewegen ed Alexander Kristoff. Jonassi aggiudica la vittoria delconquistando maglia gialla e a pois; il compagno di squadra Wout Van Aert ottiene la maglia verde, mentre Tadej Pogacar deve accontentarsi della maglia bianca. Ecco tutte le: RISULTATIRIVIVI IL LIVE DELLADE...

