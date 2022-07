Totti-Ilary | Ultim’ora | C’è il ritorno di fiamma L’indiscrezione di Roberto Alessi fa impazzire i fan Cosa succede

Leggi su howtodofor

(Di domenica 24 luglio 2022) Sono ormai giorni in cuisono perennemente al centro dell’attenzione di tutti, in particolare del gossip e dei paparazzi. E’ una corsa continua a scoprire i retroscena della loro separazione e tutto ciò che potrebbe accadere. Di certo sappiamo che la Blasi è sulle spiagge di Zanzibar insieme ai tre figli. E’ stata proprio lei a farlo sapere, sul suo profilo instagram, il giorno successivo al comunicato all’Ansa sulla separazione tra lei e il marito. La scelta di tale viaggio è sicuramente da ricondurre alla volontà di allontanarsi dal vortice mediatico cui sono stati travolti. Quanto a, si sa che è rimasto a Roma e che pare stia cercando una nuova casa perché quella in cui vivevano tutti insieme resterà ae ai figli. Inoltre, il giornale Chi ha rivelato che lui sarebbe ...