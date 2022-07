The Sandman: il nuovo trailer dell'attesa serie Netflix (Di domenica 24 luglio 2022) Ad agosto arriverà su Netflix la serie The Sandman, di cui è stato presentato un nuovo trailer al San Diego Comic-Con 2022. The Sandman sta finalmente, dopo una lunga attesa, per arrivare su Netflix e il nuovo trailer regala molte scene in anteprima. Nel video si assiste ad alcune delle scene che svelano quanto accade a Sogno dopo una lunga prigionia, situazione che lo porta a dover lotta per riprendere il controllo sui propri poteri, sul mondo dei sogni e su quello degli umani. Il video di The Sandman conferma l'incredibile attenzione per i dettagli voluta da Neil Gaiman per la serie tratta dalla sua opera, in modo da portare in vita in modo accurato e rispettoso le ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Ad agosto arriverà sulaThe, di cui è stato presentato unal San Diego Comic-Con 2022. Thesta finalmente, dopo una lunga, per arrivare sue ilregala molte scene in anteprima. Nel video si assiste ad alcunee scene che svelano quanto accade a Sogno dopo una lunga prigionia, situazione che lo porta a dover lotta per riprendere il controllo sui propri poteri, sul mondo dei sogni e su quello degli umani. Il video di Theconferma l'incredibile attenzione per i dettagli voluta da Neil Gaiman per latratta dalla sua opera, in modo da portare in vita in modo accurato e rispettoso le ...

