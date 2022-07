Tennis, ora Carlos Alcaraz ha la sindrome degli italiani! Sconfitto da Berrettini, Sinner e Musetti! (Di domenica 24 luglio 2022) E’ stata la volta di Lorenzo Musetti. Carlos Alcaraz, in questo 2022, deve mandare giù un altro boccone amaro a causa dei Tennisti italiani. Il funambolico Tennista spagnolo, in Finale quest’oggi nell’ATP500 ad Amburgo (Germania), era il grande favorito per il successo del suo sesto torneo ATP, considerando che nei precedenti negli atti conclusivi aveva sempre vinto senza concedere nulla al proprio avversario. Musetti è stato capace con il suo Tennis vario di spuntarla in un confronto dai contenuti epici, sullo score di 6-4 6-7 (6) 6-4. Il carrarino ha messo sul campo tutto il suo talento, creando dubbi e incertezze nelle esecuzioni di potenza pura dell’iberico, decisamente falloso. Ci ha provato a rientrare Alcaraz, ma in una terza frazione di grandissima tensione il classe 2002 del ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) E’ stata la volta di Lorenzo Musetti., in questo 2022, deve mandare giù un altro boccone amaro a causa deiti italiani. Il funambolicota spagnolo, in Finale quest’oggi nell’ATP500 ad Amburgo (Germania), era il grande favorito per il successo del suo sesto torneo ATP, considerando che nei precedenti negli atti conclusivi aveva sempre vinto senza concedere nulla al proprio avversario. Musetti è stato capace con il suovario di spuntarla in un confronto dai contenuti epici, sullo score di 6-4 6-7 (6) 6-4. Il carrarino ha messo sul campo tutto il suo talento, creando dubbi e incertezze nelle esecuzioni di potenza pura dell’iberico, decisamente falloso. Ci ha provato a rientrare, ma in una terza frazione di grandissima tensione il classe 2002 del ...

