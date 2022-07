Tennis, Musetti batte Alcaraz in finale e trionfa ad Amburgo (Di domenica 24 luglio 2022) Amburgo (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti trionfa all'”Hamburg European Open”, battendo Carlos Alcaraz nella finale del torneo ATP 500 (montepremi di 1.770.865) sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo. Arriva in Germania, dunque, il primo titolo Atp per il 20enne di Carrara che grazie a questo successo otterrà anche il “best ranking” in carriera. Musetti si è imposto per 2-1, con il risultato di 6-4, 6-7 (6), 6-4 sul 19enne spagnolo, sesto nel ranking e prima testa di serie del torneo, dopo 2 ore e 47 minuti di gioco.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Lorenzoall'”Hamburg European Open”,ndo Carlosnelladel torneo ATP 500 (montepremi di 1.770.865) sulla terra rossa del RothenbaumStadium di. Arriva in Germania, dunque, il primo titolo Atp per il 20enne di Carrara che grazie a questo successo otterrà anche il “best ranking” in carriera.si è imposto per 2-1, con il risultato di 6-4, 6-7 (6), 6-4 sul 19enne spagnolo, sesto nel ranking e prima testa di serie del torneo, dopo 2 ore e 47 minuti di gioco.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

