Tennis: Musetti, 'Alcaraz incredibile, spero di affrontare altre battaglie con lui in futuro' (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Non è facile parlare dopo una finale come questa, mi congratulo con Carlos è un giocatore incredibile: hai salvato così tanti match point oggi. Sei un grande lavoratore, anche i miei sacrifici sono ispirati da te. Condividere questi momenti, come già successo nel Challenger di Trieste, anche se non è che adesso siamo così vecchi. Ora giochiamo meglio, è stato un match davvero divertente e spero di affrontare altre battaglie con te in futuro". Sono le parole di Lorenzo Musetti dopo il trionfo nel torneo Atp di Amburgo sullo spagnolo Carlos Alcaraz. "Ringrazio il mio team, Simone Tartarini, sono riuscito a farlo piangere e non è semplice. Ringrazio i miei genitori che purtroppo non sono qui ma hanno seguito la gara in tv e ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Non è facile parlare dopo una finale come questa, mi congratulo con Carlos è un giocatore: hai salvato così tanti match point oggi. Sei un grande lavoratore, anche i miei sacrifici sono ispirati da te. Condividere questi momenti, come già successo nel Challenger di Trieste, anche se non è che adesso siamo così vecchi. Ora giochiamo meglio, è stato un match davvero divertente edicon te in". Sono le parole di Lorenzodopo il trionfo nel torneo Atp di Amburgo sullo spagnolo Carlos. "Ringrazio il mio team, Simone Tartarini, sono riuscito a farlo piangere e non è semplice. Ringrazio i miei genitori che purtroppo non sono qui ma hanno seguito la gara in tv e ...

SuperTennisTv : ???? L-O-R-E-N-Z-O ?? #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima f… - Eurosport_IT : MUSETTI IN FINALEEEEEEE! ???? L'azzurro batte Cerundolo in 2 set e ad Amburgo conquista la prima finale ATP della s… - Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - Mario16604832 : RT @Coninews: MAGNIFICO LORENZO!!! ??? Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo Lorenzo #Musetti supera in finale Carlos… - GiusvaPulejo : RT @PaoloCond: Alcaraz resta un fenomeno, ma quest’anno ha perso da Berrettini (Australia), Sinner (Wimbledon) e Musetti (oggi ad Amburgo,… -