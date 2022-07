Tennis, Matteo Bettettini sconfitto in finale da Ruud al torneo Gstaad (Di domenica 24 luglio 2022) Gstaad (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Delusione per Matteo Berrettini. Casper Ruud ha vinto la finale dello “Swiss Open Gstaad”, Atp 250 da 534.555 euro che si è disputato sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il norvegese, testa di serie numero 1 e campione in carica ha avuto la meglio in rimonta dopo oltre due ore e mezza di gara. Berettini si è aggiudicato il primo set per 6-4, quindi ha ceduto al tie-break nel secondo per 7-6 (4), ma nel terzo set Ruud ha avuto vita agevole vincendo per 6-2. Per il 26enne romano è stata l'undicesima finale in carriera, la terza (consecutiva) in questo 2022. Berrettini interrompe la serie positiva di 12 partite, la miglior in carriera con le vittorie sull'erba tedesca e su quella londinese. Per il 23enne di Oslo ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022)(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Delusione perBerrettini. Casperha vinto ladello “Swiss Open”, Atp 250 da 534.555 euro che si è disputato sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il norvegese, testa di serie numero 1 e campione in carica ha avuto la meglio in rimonta dopo oltre due ore e mezza di gara. Berettini si è aggiudicato il primo set per 6-4, quindi ha ceduto al tie-break nel secondo per 7-6 (4), ma nel terzo setha avuto vita agevole vincendo per 6-2. Per il 26enne romano è stata l'undicesimain carriera, la terza (consecutiva) in questo 2022. Berrettini interrompe la serie positiva di 12 partite, la miglior in carriera con le vittorie sull'erba tedesca e su quella londinese. Per il 23enne di Oslo ...

Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - SuperTennisTv : ?? MATTEO ?? #Berrettini supera Thiem e a Gstaad si regala la 3ª finale della stagione! #tennis | #SwissOpenGstaad… - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini batte Thiem, è in finale a Gstaad. L'azzurro a caccia del nono titolo, affronterà Ruud #ANSA - SMichielan : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini si arrende solo in finale a Ruud! Il norvegese Casper conquista lo Swiss Open ???????? #EurosportTENNIS |… - ledicoladelsud : Tennis, Matteo Bettettini sconfitto in finale da Ruud al torneo Gstaad -