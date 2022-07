Tennis, la prima volta di Musetti: battuto Alcaraz ad Amburgo nella finale tra giovani stelle (Di domenica 24 luglio 2022) Primo titolo in carriera per Lorenzo Musetti. Il giovane Tennista italiano ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 6 del mondo. Il ventenne carrarese è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria dopo tre set, con il punteggio finale di 6-4 6-7 6-4. Alcaraz finora non era mai uscito sconfitto dall’ultimo atto di un torneo maggiore Atp (5 successi su 5). Lo spagnolo è, assieme allo stesso Musetti e a Jannik Sinner, uno dei giovani più promettenti del Tennis mondiale. Dalla prossima settimana Musetti sarà numero 31 del ranking. su Open Leggi anche: Tennis, Berrettini sconfitto in finale a Gstaad: sfuma il terzo titolo ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Primo titolo in carriera per Lorenzo. Il giovaneta italiano ha vinto il torneo Atp 500 dibattendo inlo spagnolo Carlos, numero 6 del mondo. Il ventenne carrarese è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria dopo tre set, con il punteggiodi 6-4 6-7 6-4.finora non era mai uscito sconfitto dall’ultimo atto di un torneo maggiore Atp (5 successi su 5). Lo spagnolo è, assieme allo stessoe a Jannik Sinner, uno deipiù promettenti delmondiale. Dalla prossima settimanasarà numero 31 del ranking. su Open Leggi anche:, Berrettini sconfitto ina Gstaad: sfuma il terzo titolo ...

SuperTennisTv : ???? L-O-R-E-N-Z-O ?? #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima f… - Eurosport_IT : MUSETTI IN FINALEEEEEEE! ???? L'azzurro batte Cerundolo in 2 set e ad Amburgo conquista la prima finale ATP della s… - TennisWorldit : Impresa Musetti: le prime parole del talento azzurro dopo il trionfo ad Amburgo: Primo 'speech' in carriera per Lor… - Sa_Mir_ : RT @SuperTennisTv: ???? L-O-R-E-N-Z-O ?? #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima finale… - mario_guermandi : @Eurosport_IT 'Roger' Lorenzo Musetti.... prima ci hai fatto sognare ed alla fine c'è voluto un vero pizzicotto per… -