Tennis | impresa dell' italiano Musetti | ad Amburgo batte Alcaraz e vince il primo titolo

(Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzomanda ko Carlose trionfa all'Atp 500 di, conquistando così il suoin carriera. Il 20enne di Carrara ha sconfitto il 19enne fenomeno spagnolo, n.6 del mondo efavorito del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-4 in due ore e 46 minuti di battaglia. L'azzurro ha avuto cinque match point già nel secondo set, tutti annullati dallo spagnolo, poi nel terzo e decisivo set ha chiuso la partita alla sesta occasione sul servizio difesteggia così ilAtp in carriera e da lunedì salirà al numero 31 del mondo, suo nuovo best ranking. "Non è facile parlare dopo una finale come questa - ha commentato subito dopo la vittoria ...

RaiNews : Musetti, numero 62 del mondo (ma da domani diventerà 31), ha completato una settimana magica giocando un tennis di… - LaStampa : Impresa di Musetti, batte Alcaraz e vince il torneo di Amburgo - Domenico1oo777 : RT @Tennis_Ita: ATP 500 Amburgo, Musetti compie l'impresa: sconfigge Alcaraz e si laurea campione - Tennis_Ita : ATP 500 Amburgo, Musetti compie l'impresa: sconfigge Alcaraz e si laurea campione - GiaPettinelli : Tennis: Impresa di Lorenzo Musetti che ad Amburgo vince il suo primo titolo Atp in carriera. Il giovane tennista az… -

