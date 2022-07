Tennis, Berrettini sconfitto in finale a Gstaad: sfuma il terzo titolo in stagione (Di domenica 24 luglio 2022) Stavolta Matteo Berrettini si è fermato a un passo dal trionfo. Il Tennista romano, arrivato in finale al torneo Swiss Open Atp 250 di Gstaad in Svizzera, è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud, numero 5 del ranking mondiale e campione in carica. L’azzurro, reduce dalla rinuncia al torneo di Wimbledon a causa della positività al Covid-19 e dai trionfi al Queen’s e a Stoccarda, ha ceduto in tre set, con il punteggio di 4-6 7-6 6-2. Per Berrettini sarebbe stato l’ottavo titolo Atp in carriera, il terzo nel 2022. su Open Leggi anche: Tennis, Berrettini fa il bis al Queen’s: battuto in finale in due set il serbo Krajinovic Tennis, Berrettini torna in ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Stavolta Matteosi è fermato a un passo dal trionfo. Ilta romano, arrivato inal torneo Swiss Open Atp 250 diin Svizzera, è statodal norvegese Casper Ruud, numero 5 del ranking mondiale e campione in carica. L’azzurro, reduce dalla rinuncia al torneo di Wimbledon a causa della positività al Covid-19 e dai trionfi al Queen’s e a Stoccarda, ha ceduto in tre set, con il punteggio di 4-6 7-6 6-2. Persarebbe stato l’ottavoAtp in carriera, ilnel 2022. su Open Leggi anche:fa il bis al Queen’s: battuto inin due set il serbo Krajinovictorna in ...

Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - SuperTennisTv : ?? MATTEO ?? #Berrettini supera Thiem e a Gstaad si regala la 3ª finale della stagione! #tennis | #SwissOpenGstaad… - Eurosport_IT : BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone de… - ciccia61 : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini si arrende solo in finale a Ruud! Il norvegese Casper conquista lo Swiss Open ???????? #EurosportTENNIS |… - AndreaRocch1 : Bravissimo Matteo #Berrettini, che sfortunatamente perde la finale con #Ruud ma dimostra che il suo tennis è in gra… -