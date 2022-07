Tennis, Begu sfiderà Lucia Bronzetti in finale al torneo di Palermo (Di domenica 24 luglio 2022) La rumena ha avuto la meglio in smeifinale sulla spagnola Tormo Palermo - Sarà Irina Camelia Begu ad affrontare Lucia Bronzetti nella finale dei 33Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 con 251.750 ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) La rumena ha avuto la meglio in smeisulla spagnola Tormo- Sarà Irina Cameliaad affrontarenelladei 33Ladies Open,WTA 250 con 251.750 ...

Alenize82 : Che giornata per il #tennis italiano @SuperTennisTv Io vi racconto alle 11.30 la finale di #Gstaad tra #Berrettini… - palermo24h : Tennis, Begu sfiderà Lucia Bronzetti in finale al torneo di Palermo - Italpress : Tennis, Begu sfiderà Lucia Bronzetti in finale al torneo di Palermo - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis, Begu sfiderà Lucia Bronzetti in finale al torneo di Palermo - LaDialettica : Il Ministro della Propaganda Tennistica Joseph Bagels ha dichiarato Sorribes Tormo e Begu nemiche pubbliche del Tennis tutto -