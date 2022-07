Tennis, azzurri indigesti per Alcaraz: terza sconfitta nel 2022 contro un italiano (Di domenica 24 luglio 2022) Ad Amburgo brilla la stella di Lorenzo Musetti per una nuova prima volta italiana sul circuito maggiore. A 20 anni, il talento azzurro fa e disfa, non capitalizza diversi match point ma alla fine è lui a spuntarla su un mai domo Alcaraz. Già, lo stesso Tennista che è stato già adocchiato come futuro dominatore del circuito, paragonandolo al cannibalismo di Nadal (con il quale condivide la nazionalità) e alla completezza di colpi di Federer, già di per sé impressionante se si parla di un class 2003. Se è vero che “l’erba del vicino è sempre più verde”, forse ci si è dimenticati un po’ troppo velocemente della generazione di fenomeni di cui l’Italia può beneficiare. Nel 2022, infatti, Alcaraz è stato battuto da tre azzurri diversi e su tutte le superfici. In lotta, per di più, un campo in cui spesso si ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Ad Amburgo brilla la stella di Lorenzo Musetti per una nuova prima volta italiana sul circuito maggiore. A 20 anni, il talento azzurro fa e disfa, non capitalizza diversi match point ma alla fine è lui a spuntarla su un mai domo. Già, lo stessota che è stato già adocchiato come futuro dominatore del circuito, paragonandolo al cannibalismo di Nadal (con il quale condivide la nazionalità) e alla completezza di colpi di Federer, già di per sé impressionante se si parla di un class 2003. Se è vero che “l’erba del vicino è sempre più verde”, forse ci si è dimenticati un po’ troppo velocemente della generazione di fenomeni di cui l’Italia può beneficiare. Nel, infatti,è stato battuto da trediversi e su tutte le superfici. In lotta, per di più, un campo in cui spesso si ...

