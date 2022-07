"Tappo o nano? Lei...". Renato Brunetta, la sonora replica a Marta Fascina dopo gli insulti (Di domenica 24 luglio 2022) dopo la frecciata, arriva la replica. Ospite di Mezz'Ora in Più, trasmissione di Rai 3 di Lucia Annunziata, Renato Brunetta risponde a Marta Fascina. L'ex esponente di Forza Italia ha lasciato il partito di Silvio Berlusconi, scatenando la rabbia della compagna di quest'ultimo. E così la deputata di FI aveva attaccato "i traditori", pubblicando su Instagram la canzone di De Andrè, " Il giudice" che fa riferimenti espliciti "ai nani". "Mi dicono Tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché ho fatto molte cose, il prof universitario il parlamentare anche europeo, sono stato ministro due volte - ha esordito Brunetta nella puntata di domenica 24 luglio -. Di questo sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022)la frecciata, arriva la. Ospite di Mezz'Ora in Più, trasmissione di Rai 3 di Lucia Annunziata,risponde a. L'ex esponente di Forza Italia ha lasciato il partito di Silvio Berlusconi, scatenando la rabbia della compagna di quest'ultimo. E così la deputata di FI aveva attaccato "i traditori", pubblicando su Instagram la canzone di De Andrè, " Il giudice" che fa riferimenti espliciti "ai nani". "Mi diconoe ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché ho fatto molte cose, il prof universitario il parlamentare anche europeo, sono stato ministro due volte - ha esorditonella puntata di domenica 24 luglio -. Di questo sono ...

