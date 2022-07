Supermercati | controlli intensificati | il caso che sconcerta l' Italia

(Di domenica 24 luglio 2022) Per ora la statistica è empirica. Ma le evidenze ci sono tutte. Basta fare un giro per idelle grandi catene. Che, proprio perché il fenomeno è in crescita, chiedono per favore di non essere citate. Però se aumentano ie gli addetti esterni alla sicurezza con preparazione specifica contro il taccheggio, vuol dire una cosa soltanto: che quando la sera si chiude, i conti non tornano: manca merce dagli scaffali. E ha un bel dire il dato "ufficiale" della Prefettura che parla di una generica diminuzione dei furti a Milano, polemizzando perfino con le dichiarazioni preoccupate della mega influencer Chiara Ferragni sullo stato della sicurezza percepita nella vita reale dai cittadini milanesi. «Ci sono buchi soprattutto tra i generi di prima necessità», confermano dall'amministrazione di un importante gruppo internazionale che ha ...

Ariel41508612 : @GiorgiaMeloni Non giochi con la povertà delle persone oneste che non hanno un aiuto,un lavoro Che sono senza un su… -

Il Mattino di Padova

Nelle maggiori catene di, come Walmart e Target, le casse in uscita sono state ridotte ...devono mettersi in fila per più di tre ore prima del volo per riuscire a superare idi ...... ma gli occupanti attraverso l'imposizione di prodotti russi Ichiusi vengono riaperti ... la popolazione impoverita dal conflitto vende quello che può per strada senza permessi e,... In piazzale stazione a Padova apre un supermercato etnico: il titolare è un italiano La Squadra Volante della Questura del Capoluogo ha proceduto a tre arresti Negli ultimi giorni, gli uomini della Squadra Volante della Questura di Bolzano, nel corso della quotidiana attività di contr ...I controlli da parte di alcune catene di supermercati, come ad esempio Esselunga, sono all’ordine del giorno. Ormai molte catene della grande distribuzione organizzata hanno una propria linea di prodo ...