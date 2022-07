Sughi pronti, test su presenza muffe: una famosa marca italiana tra le peggiori (Di domenica 24 luglio 2022) Un nuovo test ha analizzato ventuno marche di Sughi pronti e ciò che è emerso è piuttosto preoccupante. Massima allerta Muffa nei Sughi pronti (Pixabay)Nonostante in Italia la cultura culinaria porti molte persone a cucinare Sughi e salse in casa, scegliendo prodotti del proprio orto o a km0, può capitare a tutti di ricorrere a Sughi pronti. La comodità di questi alimenti e la varietà che offrono sono validi aiuti soprattutto nelle giornate più frenetiche, in cui non si ha tempo neanche per cucinarsi un piatto di pasta al sugo. Un recente studio della rivista tedesca Öko-test ha però messo in luce pesanti criticità di alcune note marche di Sughi pronti. Ecco a quali si deve fare più ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 luglio 2022) Un nuovoha analizzato ventuno marche die ciò che è emerso è piuttosto preoccupante. Massima allerta Muffa nei(Pixabay)Nonostante in Italia la cultura culinaria porti molte persone a cucinaree salse in casa, scegliendo prodotti del proprio orto o a km0, può capitare a tutti di ricorrere a. La comodità di questi alimenti e la varietà che offrono sono validi aiuti soprattutto nelle giornate più frenetiche, in cui non si ha tempo neanche per cucinarsi un piatto di pasta al sugo. Un recente studio della rivista tedesca Öko-ha però messo in luce pesanti criticità di alcune note marche di. Ecco a quali si deve fare più ...

