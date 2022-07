“Strategia vincente di Putin”. Cambia tutto sulle sanzioni, la Russia ora sorride (Di domenica 24 luglio 2022) La guerra tra Russia ed Ucraina va avanti, ma con un allentamento delle sanzioni inflitte a Vladimir Putin e a Mosca negli scorsi mesi. "Vladimir Putin sa che ricattare funziona. E quindi aspettiamoci altri ricatti” l'allarme lanciato qualche giorno fa dall'amministratore delegato della compagnia ucraina del gas Naftogaz, Yury Vitrenko. E così è stato. Come riferisce il Corriere della Sera grazie all'intesa con Kiev sulla riapertura dei porti ucraini per l'export di venti milioni di tonnellate di grano ci sarà un contestuale alleggerimento di alcune sanzioni finanziarie, in modo tale da permettere alla Russia di vendere a tutto il mondo grano e fertilizzanti più facilmente" Inoltre negli ultimi giorni il flusso di petrolio, dopo dieci giorni di manutenzione, è ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) La guerra traed Ucraina va avanti, ma con un allentamento delleinflitte a Vladimire a Mosca negli scorsi mesi. "Vladimirsa che ricattare funziona. E quindi aspettiamoci altri ricatti” l'allarme lanciato qualche giorno fa dall'amministratore delegato della compagnia ucraina del gas Naftogaz, Yury Vitrenko. E così è stato. Come riferisce il Corriere della Sera grazie all'intesa con Kiev sulla riapertura dei porti ucraini per l'export di venti milioni di tonnellate di grano ci sarà un contestuale alleggerimento di alcunefinanziarie, in modo tale da permettere alladi vendere ail mondo grano e fertilizzanti più facilmente" Inoltre negli ultimi giorni il flusso di petrolio, dopo dieci giorni di manutenzione, è ...

