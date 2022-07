Stipendio, Bonus 200 euro docenti e ATA: ecco in quale data avverrà l’accredito (Di domenica 24 luglio 2022) Palpabile la preoccupazione di molti docenti che hanno visto accreditarsi lo Stipendio il 22 luglio e non la somma-Bonus 200 euro. Non c'è da allarmarsi, trattasi di una emissione speciale che verrà liquidata per certo entro fine Luglio. I dettagli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 luglio 2022) Palpabile la preoccupazione di moltiche hanno visto accreditarsi loil 22 luglio e non la somma-200. Non c'è da allarmarsi, trattasi di una emissione speciale che verrà liquiper certo entro fine Luglio. I dettagli. L'articolo .

