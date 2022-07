Stefano De Martino e Belèn Rodriguez, un nuovo weekend d’amore per la coppia (Di domenica 24 luglio 2022) Continuano i weekend fuori porta per Stefano De Martino e Belèn Rodriguez. I nuovi scatti della coppia fanno impazzire i fan Superato il weekend a Ponza, Stefano e Belèn tornano a mostrarsi sui social insieme durante un nuovo weekend all’insegna del romanticismo e del divertimento. Nuovi scatti di coppia impazzano sulle storie Instagram di lui e di lei: Stefano pubblica uno scatto di Belèn in un campo di girasoli, mente Belèn posta un video di Stefano durante una passeggiata in monopattino. È probabile che i due siano stati alle porte di Milano per poi rientrare in città. Ciò che è certo è che per la coppia non mancano momenti romantici alternati ad ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 luglio 2022) Continuano ifuori porta perDe. I nuovi scatti della coppia fanno impazzire i fan Superato ila Ponza,tornano a mostrarsi sui social insieme durante unall’insegna del romanticismo e del divertimento. Nuovi scatti di coppia impazzano sulle storie Instagram di lui e di lei:pubblica uno scatto diin un campo di girasoli, menteposta un video didurante una passeggiata in monopattino. È probabile che i due siano stati alle porte di Milano per poi rientrare in città. Ciò che è certo è che per la coppia non mancano momenti romantici alternati ad ...

