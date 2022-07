(Di domenica 24 luglio 2022) Il 28 lugliomusico circense ideato da Roberto Usai che proporrà canzoni di repertorio, accompagnate per l’occasione da esibizioni circensi– Giovedì 28 luglio all’InOut music club dilodeglie ildi. Uno show musico circense, unico nel suo genere, ideato da Roberto Usai, leader e fondatore della nota bandtana che proporrà canzoni di repertorio – a partire daun pagliaccio rubacuori che gira il mondo con la sua carovana di artisti reietti dalla società a cavallo tra fine ‘800 e primi del ‘900 – accompagnate dalle esibizioni in pieno stile circense. Le performance col fuoco, le acrobazie a corpo libero, le vertiginose evoluzioni aeree, la ...

Lopinionista : Spettacolo Almamediterranea e il Circo di Francois a Cagliari: ecco quando - sehmagazine : ???? A #Cagliari la musica incontra l’arte circense con gli Almamediterranea e il Circo di Francois. Giovedì 28 lugli… -

Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani

Il 28 luglio spettacolo musico circense ideato da Roberto Usai che proporrà canzoni di repertorio, accompagnate per l'occasione da esibizioni circensi ...Sei spettacoli alla Cittadella della Musica tutti con ingresso gratuito e in programma alle ore 21. E’ stata presentata al Comune la rassegna “E…state in giardino” organizzata ...