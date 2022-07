Solbakken al Napoli, Roma beffata: firmato per contratto (Di domenica 24 luglio 2022) Ola Solbakken ha firmato un per contratto con il Napoli ed è pronto a vestire la maglia azzurra, la Roma ha perso il giocatore. La notizia arriva direttamente da Roma, con i colleghi di As Roma Live che danno la notizia di un affare concluso tra il Napoli ed il giocatore. Solbakken è stato già in Italia dove ha svolto le visite mediche per controllare un problema alla spalla. Proprio in virtù di questo problema il suo arrivo a Napoli è stato posticipato di qualche mese. Solbakken a dicembre si libera a parametro zero, quindi da gennaio sarà a Napoli, ma nel frattempo dovrà recuperare dall’infortunio alla spalla. Il Napoli ha fatto firmare un ore ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) Olahaun percon iled è pronto a vestire la maglia azzurra, laha perso il giocatore. La notizia arriva direttamente da, con i colleghi di AsLive che danno la notizia di un affare concluso tra iled il giocatore.è stato già in Italia dove ha svolto le visite mediche per controllare un problema alla spalla. Proprio in virtù di questo problema il suo arrivo aè stato posticipato di qualche mese.a dicembre si libera a parametro zero, quindi da gennaio sarà a, ma nel frattempo dovrà recuperare dall’infortunio alla spalla. Ilha fatto firmare un ore ...

