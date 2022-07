Softball, Europei 2022: esordio da sogno per l’Italia! Le azzurre sconfiggono la Polonia 11-0 (Di domenica 24 luglio 2022) Parte nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Softball ai Campionati Europei 2022, quest’anno in scena in Catalogna (Spagna). Nell’incontro inaugurale svolto a Gavà infatti le azzurre, detentrici del titolo, hanno regolato in scioltezza la Polonia, vincendo in quattro inning con il rotondo risultato di 11-0. Un match dominato in lungo ed in largo – complice anche Ilaria Cacciamani in stato di grazia -, e messo in ghiaccio già nel primo atto, contrassegnato addirittura da sette punti, messi a segno rispettivamente da Vigna, Rotondo, Shelndon, Barbara Mckenzie, Longhi, Cecchetti ed Edwards. Già nella seconda ripresa poi le nostre ragazze hanno consolidato ampiamente la leadership, trovando altri quattro punti, maturati soprattutto grazie ad un super fuori campo di Sheldon che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Parte nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana diai Campionati, quest’anno in scena in Catalogna (Spagna). Nell’incontro inaugurale svolto a Gavà infatti le, detentrici del titolo, hanno regolato in scioltezza la, vincendo in quattro inning con il rotondo risultato di 11-0. Un match dominato in lungo ed in largo – complice anche Ilaria Cacciamani in stato di grazia -, e messo in ghiaccio già nel primo atto, contrassegnato addirittura da sette punti, messi a segno rispettivamente da Vigna, Rotondo, Shelndon, Barbara Mckenzie, Longhi, Cecchetti ed Edwards. Già nella seconda ripresa poi le nostre ragazze hanno consolidato ampiamente la leadership, trovando altri quattro punti, maturati soprattutto grazie ad un super fuori campo di Sheldon che ha ...

