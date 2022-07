“So la verità su Johnny Depp”. Kate Moss, la dichiarazione dopo la testimonianza (Di domenica 24 luglio 2022) Kate Moss continua a difendere l’ex Johnny Depp. In una nuova intervista per la BBC, la top model, oltre a raccontare forti e traumatiche esperienze della sua vita e della sua carriera, è tornata a parlare del processo contro Amber Heard, sostenendo di avere piena fiducia nell’attore e nella giustizia. Anche Kate era stata chiamata a testimoniare in favore di Johnny, difendendolo senza remore. La coppia era stata insieme a lungo negli anni ’90. Kate Moss: “Mi fido di Johnny e della giustizia” Kate Moss è stata una delle testimoni chiave nel processo per diffamazione di Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard, che ha perso e sta cercando tutti i modi per ribaltare la ... Leggi su dilei (Di domenica 24 luglio 2022)continua a difendere l’ex. In una nuova intervista per la BBC, la top model, oltre a raccontare forti e traumatiche esperienze della sua vita e della sua carriera, è tornata a parlare del processo contro Amber Heard, sostenendo di avere piena fiducia nell’attore e nella giustizia. Ancheera stata chiamata a testimoniare in favore di, difendendolo senza remore. La coppia era stata insieme a lungo negli anni ’90.: “Mi fido die della giustizia”è stata una delle testimoni chiave nel processo per diffamazione dicontro l’ex moglie Amber Heard, che ha perso e sta cercando tutti i modi per ribaltare la ...

