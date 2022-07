Smartwatch e insonnia | i 5 migliori modelli che aiutano a conciliare il sonno

Leggi su computermagazine

(Di domenica 24 luglio 2022) Glioffrono una serie di funzioni che permettono di monitorare lo stato di salute, e fra queste ve ne sono alcune specifiche perile contrastare quindi l’, 19/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta purtroppo di un problema che colpisce milioni di italiani, soprattutto in questo periodo di stress da lavoro unito ad un caldo torrido. Come detto sopra, però, con l’orologio giusto si può cercare di godere di una vita notturna un po’ salubre: non si tornerà a dormire magicamente di colpo, ma seguendo alcuni consigli si potrà sicuramente vivere unpiù rilassato. Ecco a voi i 5dicontro l’. ...