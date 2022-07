Skriniar PSG, l’Inter fa muro alle offerte del club parigino (Di domenica 24 luglio 2022) Skriniar è pronto a rimanere attualmente alla corte dell’Inter. I nerazzurri fanno muro alle offerte del PSG Non c’è offerta che tenga per l’Inter. Nonostante l’ ultima offerta del PSG e le insistenze del club parigino, secondo la Gazzetta dello Sport lo slovacco non lascerà i nerazzurri che vogliono fare muro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022)è pronto a rimanere attualmente alla corte del. I nerazzurri fannodel PSG Non c’è offerta che tenga per. Nonostante l’ ultima offerta del PSG e le insistenze del, secondo la Gazzetta dello Sport lo slovacco non lascerà i nerazzurri che vogliono fare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tancredipalmeri : Bruttissima notizia per i tifosi interisti. Durante la scorsa notte il Barcellona ha pareggiato l’offerta del Chel… - FcInterNewsit : Dalla Francia - Skriniar, in settimana nuovo incontro Inter-PSG: i parigini sperano di chiudere a breve - FcInterNewsit : ? Perdere Bremer dopo mesi di trattativa e lasciarlo alla Juve è già di per sé difficile da accettare. Ora tutto di… - CalcioNews24 : L'#Inter fa muro alla cessione di #Skriniar ?? - odivinoterzino : #PSG: “Richieste #Inter irragionevoli per #Skriniar.. Completamente d’accordo!! 70M sono troppo pochi!! ???? -