Sindrome dell’intestino irritabile | dalla dieta a base di Tritordeum ai semi oleosi | come si possono ridurre i sintomi con l’alimentazione

(Di domenica 24 luglio 2022) Crea mal di pancia e dolori addominali. Ma anche gonfiore, diarrea o stitichezza. Parliamo della(IBS, l’acronimo inglese), definizione più completa della precedente “del colon”. Siamo di fronte a un problema che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita e che colpisce circa il 10% della popolazione, soprattutto donne, prevalentemente nella fascia di età tra i 20 e i 50 anni. Sulle cause si sono formulate alcune ipotesi. Si va dalle alterazioni della motilità intestinale (passaggio del cibo nell’intestino troppo veloce o troppo lento), a una sensibilità eccessiva dei nervi presenti nell’intestino. Potrebbero influire anche lo stress e le alterazioni della flora batterica intestinale. Le uniche cure sono da ricercare in cambiamenti ...

... per prevenire ladel colon irritabile la prima cosa da ...creano meno problemi al colon Quando l'irritabilità...Uno di questi sarebbe lairritabile. Ciò che romperebbe l'equilibrio del microbiota, potrebbero essere alcuni elementi chimici presenti negli alimenti come additivi o ... Il medico consiglia… come riconoscere e curare la sindrome dell’intestino irritabile