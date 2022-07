Siena | bulli rubano e rompono la carrozzina a una disabile Il motivo? “Volevamo farci un giro”

(Di domenica 24 luglio 2022)a una“perun”, la distruggono e l’abbandonano. Dopo aver rubato laelettrica a unaper “un” un gruppo di vandali l’ha gravemente danneggiata e abbandonata in mezzo a una strada. È successo a: a fare le spese dell’ennesimo intollerabile atto dismo è stata Clemy Spinelli, ragazza 34ennemolto nota in città che in un post su Facebook ha raccontato il sopruso subito – l’ennesimo – da parte di alcuni ragazzi probabilmente molto ubriachi. Un analogo episodio era avvenuto nel novembre scorso a Firenze: vittima Marco, affetto da difficoltà motorie che, non si separava mai dalla ...

Vergogna a Siena. Un gruppo di ragazzi avrebbe rubato una sedia a rotelle a una studentessa disabile "solo per farci un giro". I bulli, poi, avrebbero distrutto la carrozzina. La vittima dell'aggressione è Clemy Spinelli. "La carrozzina elettrica con la quale mi muovo a Siena – ha raccontato la donna – è stata portata via da uno o più soggetti. È l'unico modo che ho per muovermi per le strade di Siena". La carrozzina, dopo il furto, è stata resa inutilizzabile. Ma Clemy non si è persa d'animo e continua la sua battaglia contro i bulli.