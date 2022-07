Siccità, l’agricoltore del Milanese: “Costretti a scegliere cosa irrigare. Abbiamo perso il 50% della nostra produzione di mais” (Di domenica 24 luglio 2022) “Di solito bagnavamo tutti i prati e metà del mais una volta alla settimana, ma con la turnazione di 15 giorni Abbiamo dovuto fare una scelta e ora i prati sono bruciati“. Lo racconta Nicholas Fusar Poli, titolare dell’azienda ‘la Robinia’ di Arluno, nel Milanese, che come tutti gli agricoltori da settimane è ormai alle prese con l”ondata di caldo record e un allarme Siccità che hanno messo a dura prova le coltivazioni. “La nostra produzione di solito era abbastanza buona. Quest’anno è il 50% in meno, se non addirittura oltre il 50%”, aggiunge L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) “Di solito bagnavamo tutti i prati e metà deluna volta alla settimana, ma con la turnazione di 15 giornidovuto fare una scelta e ora i prati sono bruciati“. Lo racconta Nicholas Fusar Poli, titolare dell’azienda ‘la Robinia’ di Arluno, nel, che come tutti gli agricoltori da settimane è ormai alle prese con l”ondata di caldo record e un allarmeche hanno messo a dura prova le coltivazioni. “Ladi solito era abbastanza buona. Quest’anno è il 50% in meno, se non addirittura oltre il 50%”, aggiunge L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

giuggiolalibera : Non rimandare a domani... 'Siccità, così l'agricoltore della Bergamasca riesce a risparmiare il 60% d'acqua: 'Con… - dommi65 : RT @EngineeringSpa: #Siccità, il digitale può aiutarci a combatterla riducendo gli sprechi e rendendo l'agricoltura più sostenibile dal cam… - heinz_28 : Skytg24:'Molte colture agricole a rischio causa siccità ' Mio padre, vecchio agricoltore:' Sì, ma sono più preoccu… - Snepretz : @ZioKlint @DarJedburgh Argomento complesso, quello dell'agricoltura. A me non piace che la grande distribuzione com… - mspagnoletto : RT @EngineeringSpa: #Siccità, il digitale può aiutarci a combatterla riducendo gli sprechi e rendendo l'agricoltura più sostenibile dal cam… -

Siccità e caldo estremo stanno decimando le risaie della Pianura Padana ... tra cui siccità ed incendi. La Pianura Padana, ad esempio, sta ... L'ultima "precipitazione decente" registrata nella zona è ... ha sottolineato un altro agricoltore. Intorno alle risaie sono visibili ... Il 33enne ravennate Stefano Francia alla guida di Cia Emilia - Romagna ... 33enne di Ducenta Ravenna che svolge l'attività di agricoltore ... succede a Cristiano Fini che lascia l'incarico a seguito della sua ...eletto all'unanimità - a partire dalla prolungata siccità e ... Il Post ... tra cuied incendi. La Pianura Padana, ad esempio, sta ...'ultima "precipitazione decente" registrata nella zona è ... ha sottolineato un altro. Intorno alle risaie sono visibili ...... 33enne di Ducenta Ravenna che svolge'attività di... succede a Cristiano Fini che lascia'incarico a seguito della sua ...eletto all'unanimità - a partire dalla prolungatae ... Cosa stanno facendo gli agricoltori per la siccità