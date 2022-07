Si tuffa con un amico nel lago di Como e non risale, disperso un giovane (Di domenica 24 luglio 2022) Dalla spiaggia accanto al lido di Bellano si tuffano nel Lario, uno riesce a tornare a riva, l'altro invece scompare nelle acque del lago di Como. Sono in corso le ricerche di un ragazzo che con gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Dalla spiaggia accanto al lido di Bellano sino nel Lario, uno riesce a tornare a riva, l'altro invece scompare nelle acque deldi. Sono in corso le ricerche di un ragazzo che con gli ...

Patteo984 : @acm1899m @Maldi___ @supersonico1986 Scudetto vinto di un soffio. Non ti può andare sempre bene con Handanovic che… - infoitinterno : Bellano, si tuffa nel lago di Como con gli amici ma la corrente lo porta via - infoitinterno : Si tuffa con un amico nel lago di Como e non risale,disperso - infoitinterno : Si tuffa con un amico nel lago di Como e non risale, disperso - dario62bs : Le acque dei laghi sono fredde, è sempre bene entrare con gradualità per evitare lo shock termico.?? Tragedia sul Ga… -