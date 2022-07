Si è battuta per i diritti dei minori abbandonati negli orfanotrofi, per l'adozione anche in presenza di figli naturali lavorando anche contro gli orrori di cui sono vittime i minori disabili negli istituti (Di domenica 24 luglio 2022) Al civico 24 di via san Dalmazzo, a Torino, da un anno una targa ricorda Bianca Guidetti Serra che qui per oltre cinquant’anni abitò ed esercitò la professione. È scomparsa nel 2014, poco prima di compiere 95 anni, attraversando quasi tutto il Novecento: giovane militante della Resistenza, poi avvocato, divenne una delle prime penaliste in Italia, contribuendo ai grandi cambiamenti sociali dal dopoguerra a oggi. Ha influito sulla normativa in materia di adozioni, di minori e di depenalizzazione dell’aborto, su una diversa visione del carcere e sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, incluso quello alla salute in fabbrica. Ha partecipato ai grandi processi contro il terrorismo e in politica è stata consigliera comunale e deputato. Bianca Guidetti Serra (Torino 1919 – 2014) è stata una partigiana, avvocata e ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 luglio 2022) Al civico 24 di via san Dalmazzo, a Torino, da un anno una targa ricorda Bianca Guidetti Serra che qui per oltre cinquant’anni abitò ed esercitò la professione. È scomparsa nel 2014, poco prima di compiere 95 anni, attraversando quasi tutto il Novecento: giovane militante della Resistenza, poi avvocato, divenne una delle prime penaliste in Italia, contribuendo ai grandi cambiamenti sociali dal dopoguerra a oggi. Ha influito sulla normativa in materia di adozioni, die di depenalizzazione dell’aborto, su una diversa visione del carcere e suidei lavoratori e delle lavoratrici, incluso quello alla salute in fabbrica. Ha partecipato ai grandi processiil terrorismo e in politica è stata consigliera comunale e deputato. Bianca Guidetti Serra (Torino 1919 – 2014) è stata una partigiana, avvocata e ...

