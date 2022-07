She-Hulk: un nuovo trailer per la serie in arrivo ad agosto su Disney+ (Di domenica 24 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato un nuovo trailer di She-Hulk, la serie in arrivo nel 2023 su Disney+. Il 17 agosto debutterà su Disney+ la nuova serie She-Hulk e al San Diego Comic-Con 2022 è stato condiviso un nuovo trailer che regala molte sequenze inedite. Nel video si vede infatti anche Bruce Banner mentre cerca di addestrare la cugina Jennifer Walters e insegnarle a essere una supereroina. La giovane decide invece di lavorare come avvocato, specializzandosi in casi che coinvolgono individui superumani. Nel filmato appaiono anche Tim Roth nella parte di Emil Blonsky, Abominio e Daredevil. La protagonista di She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato undi She-, lainnel 2023 su. Il 17debutterà sula nuovaShe-e al San Diego Comic-Con 2022 è stato condiviso unche regala molte sequenze inedite. Nel video si vede infatti anche Bruce Banner mentre cerca di addestrare la cugina Jennifer Walters e insegnarle a essere una supereroina. La giovane decide invece di lavorare come avvocato, specializzandosi in casi che coinvolgono individui superumani. Nel filmato appaiono anche Tim Roth nella parte di Emil Blonsky, Abominio e Daredevil. La protagonista di She-: Attorney at Law, Tatiana Maslany, ...

