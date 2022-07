“Sei una Venere…”: Miriana Trevisan, la gieffina è un vero incanto – FOTO (Di domenica 24 luglio 2022) La protagonista del Gf Vip 6 torna sui social e scalda ancor di più questo luglio già rovente. Miriana Trevisan è uno splendore e suscita l’ammirazione del web. E’ stata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 24 luglio 2022) La protagonista del Gf Vip 6 torna sui social e scalda ancor di più questo luglio già rovente.è uno splendore e suscita l’ammirazione del web. E’ stata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

SabrinaSalerno : Perché non sei una ??? Me and the #Apple - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - GuidoDeMartini : ?? LA SENTENZA BOMBA ?? DEL GIUDICE ZANDA CHE REINTEGRA LA PSICOLOGA SOSPESA ha fatto infuriare il ministro Speranza… - marcellosanfili : 'Sei la Dea Venere'. #SabrinaSalerno @SabrinaSalerno Una Bellezza da togliere il fiato e una Divinità assoluta e Et… - JasonWo97579812 : RT @errante_l: e,..'Illuso cerco ancora di non pensarti. Illuso continuo a non crederci. Illuso passo ancora la mano in tutto quello che ti… -