Sei sorelle, anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022: un vile ricatto

I problemi per le sorelle Silva sembreranno non finire mai. Le sei giovani donne, nel corso delle puntate Sei sorelle in onda su Rai Uno dal 25 al 29 luglio 2022, dovranno affrontare una situazione davvero complessa. Una delle operaie le ricatterà minacciandole di riferire a Don Ricardo che lavorano in fabbrica. Nel frattempo, Miguel cercherà di difendere Celia discutendo violentemente con suo cugino Joaquín, mentre Elisa cercherà di far ingelosire Salvador.

Sei sorelle puntate 25-29 luglio 2022: un'operaia ricatta le sorelle Silva

Francisca verrà a sapere che Joaquín ha aggredito Celia e proverà a convincerla a denunciarlo. Anche Miguel non se ne starà con le mani in mano e discuterà violentemente con il cugino per difendere Celia. Nel frattempo, Don ...

