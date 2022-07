Scontro all’Argentario | il sospetto sullo yacht dei turisti danesi | collisione a forte velocità col pilota automatico – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 24 luglio 2022) Locon a bordo 4sarebbe finito acontro la barca a vela sulla quale c’erano i 6 italiani, travolgendoli. Forse avevano inserito il. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo di indagine, sulla base dei reati di naufragio, lesioni e omicidio colposo. Nello, infatti, ha perso la vita uno dei romani a bordo della barca a vela, mentre una donna è ancora dispersa in mare. Ora isono sotto interrogatorio al Circolo di Porto Santo Stefano. È da capire se lonon abbia dato la precedenza all’altra imbarcazione. Rimane il fatto che per lo schianto la barca a vela si è quasi spezzata in due. Le ricerche Nel frattempo, continuano le ricerche della dispersa. Dopo ...