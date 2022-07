Sant’Elia, morto a 20 anni ex giocatore delle giovanili del Cagliari (Di domenica 24 luglio 2022) Dramma a Cagliari. La città piange la scomparsa di Andrea Musiu, ragazzo di appena 20 anni nonché ex giocatore della squadra rossoblu. Il giovane si è accasciato a terra mentre stava giocando a calcio in una partitella tra amici nel vecchio borgo Sant’Elia. Per Musiu non c’è stato nulla da fare, i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori arrivati sul luogo si sono rivelati inutili. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Dramma a. La città piange la scomparsa di Andrea Musiu, ragazzo di appena 20nonché exdella squadra rossoblu. Il giovane si è accasciato a terra mentre stava giocando a calcio in una partitella tra amici nel vecchio borgo. Per Musiu non c’è stato nulla da fare, i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori arrivati sul luogo si sono rivelati inutili. SportFace.

forzajuve74 : RT @AlfioSerafico: Sant'Elia (Cagliari), giovane di 20 anni muore in campo durante partita di calcetto … cercasi magistrati non collusi che… - lacittanews : Condividi su Dramma a Cagliari, nel campo del Vecchio Borgo Sant’Elia, durante un memorial calcistico. Un gio… - lacittanews : Un ragazzo di 20 è morto oggi mentre giocava una partita di calcetto con gli amici a Sant'Elia, a due passi dallo s… - lacittanews : Condividi su Dramma a Cagliari, nel campo del Vecchio Borgo Sant’Elia, durante un memorial calcistico. Un gio… - paolaokaasan : RT @AlfioSerafico: Sant'Elia (Cagliari), giovane di 20 anni muore in campo durante partita di calcetto … cercasi magistrati non collusi che… -