Salvini: “Lasciamo che i bimbi giochino da bimbi. Folle il grembiule giallo per identità di genere” (Di domenica 24 luglio 2022) Matteo Salvini, leader della Lega, è già in campagna elettorale. Durante un comizio a Domodossola parla anche di scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 luglio 2022) Matteo, leader della Lega, è già in campagna elettorale. Durante un comizio a Domodossola parla anche di scuola. L'articolo .

ninoBertolino : RT @orizzontescuola: Salvini: “Lasciamo che i bimbi giochino da bimbi. Folle il grembiule giallo per identità di genere” - orizzontescuola : Salvini: “Lasciamo che i bimbi giochino da bimbi. Folle il grembiule giallo per identità di genere” - chiaanelli_ : RT @femmefleurie: Il 25 settembre o 2 ottobre che sia qualsiasi cosa voi starete facendo fermatevi e andate a votare, noi giovani abbiamo u… - 1395Hui : @andr900 Ho una rabbia incontenibile ma devo, dobbiamo andare a votare. Se no, lasciamo far sprofondare il paese… - dariolorens : Salvini: tu hai lasciato parte degli over 50 senza stipendio ora noi ti lasciamo senza voti. Barlafus -