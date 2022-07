Salvini ha un nuovo tema per le elezioni: “Io sudo, non sono come Letta”. Il segretario Pd: “Apperò. Se si parte così dove si può arrivare?” (Di domenica 24 luglio 2022) Aveva iniziato con le immagini della Madonna (una, due, tre, quattro… giusto qualcuna) esposte alle sue spalle per l’intervista al Tg1. Elettorato cattolico nel mirino, evidentemente. Quindi, salito sul palco a Domodossola, ne ha sciorinate subito altre due, tre. Simboli di tutt’altro tenore. Uno: via la barba. “Una promessa all’amico Silvio”, ha detto. Il cognome non viene citato, ma tutti sanno dell’idiosincrasia di Berlusconi, tornato alleato fedele, per il pelo lungo, che sia sul viso o capelli al vento. Due: “Io mangio salsiccia”. E chissà chi avrà messo nel mirino, se i cacciatori o i macellai. Quindi un altro grande tema politico: “Tra poco finisco perché già ho perso due chili, io sudo… Sì, io sudo, non sono mica come quelli del Pd che non sudano mai. Pensandoci, non ho mai visto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Aveva iniziato con le immagini della Madonna (una, due, tre, quattro… giusto qualcuna) esposte alle sue spalle per l’intervista al Tg1. Elettorato cattolico nel mirino, evidentemente. Quindi, salito sul palco a Domodossola, ne ha sciorinate subito altre due, tre. Simboli di tutt’altro tenore. Uno: via la barba. “Una promessa all’amico Silvio”, ha detto. Il cognome non viene citato, ma tutti sanno dell’idiosincrasia di Berlusconi, tornato alleato fedele, per il pelo lungo, che sia sul viso o capelli al vento. Due: “Io mangio salsiccia”. E chissà chi avrà messo nel mirino, se i cacciatori o i macellai. Quindi un altro grandepolitico: “Tra poco finisco perché già ho perso due chili, io… Sì, io, nonmicaquelli del Pd che non sudano mai. Pensandoci, non ho mai visto ...

