"Salvini fai cag***e". Un'altra vergogna: chi "smadonna" (e perché) per questa foto (Di domenica 24 luglio 2022) Quattro anni e mezzo fa, durante la scorsa campagna elettorale, si era limitato a un Vangelo e a un rosario, ed era già stato pesantemente criticato. Due giorni fa, in diretta al Tg1, Matteo Salvini ha voluto strafare, apparendo in video con alle spalle una serie numerosa di immagini di Madonne e santi, un crocifisso, insieme a un paio di tricolori. Strategia da campagna elettorale per far breccia nell'elettorato cattolico? Può darsi. Sincera manifestazione di credente? Non è da escludere. Fatto sta che tanto è bastato per scatenare gli odiatori sui social che hanno, è il caso di dire, smadonnato contro di lui. «Tutte le Madonne che hai alle spalle non saranno mai in numero superiore a quelle che ho evocato io ascoltandolo», scrive un utente su Twitter. «Ha trasferito la sede del partito in una sagrestia? Ma pensa di far fessi i cattolici con queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Quattro anni e mezzo fa, durante la scorsa campagna elettorale, si era limitato a un Vangelo e a un rosario, ed era già stato pesantemente criticato. Due giorni fa, in diretta al Tg1, Matteoha voluto strafare, apparendo in video con alle spalle una serie numerosa di immagini di Madonne e santi, un crocifisso, insieme a un paio di tricolori. Strategia da campagna elettorale per far breccia nell'elettorato cattolico? Può darsi. Sincera manifestazione di credente? Non è da escludere. Fatto sta che tanto è bastato per scatenare gli odiatori sui social che hanno, è il caso di dire,to contro di lui. «Tutte le Madonne che hai alle spalle non saranno mai in numero superiore a quelle che ho evocato io ascoltandolo», scrive un utente su Twitter. «Ha trasferito la sede del partito in una sagrestia? Ma pensa di far fessi i cattolici con queste ...

