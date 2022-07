Salernitana | ultima curva per la trattativa Bonazzoli

TuttoSalerno : Salernitana, da domani l’ultima settimana di ritiro - occhio_notizie : L'ultima idea per l'attacco della #Salernitana è #Piatek - Emmdido : ??ULTIMA ORA: La Salernitana insiste per Piatek Contatti in corso con l’Hertha Berlino si lavora sulla cifra del pre… - tvoggi : SALERNITANA: 2-0 NELL'ULTIMA AMICHEVOLE GUARDA IL VIDEO - tvoggi : SALERNITANA: 2-0 NELL’ULTIMA AMICHEVOLE C’è un pò di stanchezza nei muscoli e nella mente dei granata che sfidano i… -

Come detto in precedenza, nell'stagione ha vestito la maglia della, ma nel girone di ritorno è stato messo ai margini del progetto. Ma Gagliolo ha ancora tanto da dimostrare nella ...Oggi scadrà il termine dell'proposta che laha formulato agli inglesi del Brighton per rilevare il cartellino dell'attaccante Neal Maupay . Per far partire il calciatore francese, ...Bonazzoli è sempre più vicino al ritorno alla Salernitana: accordo trovato con la Sampdoria, ultimi dettagli da limare con il giocatore ...La Salernitana è all'ultima curva della trattativa per riportare a titolo definitivo in Campania dalla Sampdoria, Federico Bonazzoli. L'affare potrebbe chiudersi già nella giornata di domani.