Salari, il divario tra stipendi e la questione del salario minimo (Di domenica 24 luglio 2022) 649 volte quello di un operaio. È in questo in media lo stipendio che ha recepito un top manager italiano nel 2020. Cifre folli costituite da un duplice schema di guadagno fisso e variabile a cui si aggiungono spesso indecenti buone uscite. In Italia il divario si fa ancora più sentire come dimostrano i dati Ocse per cui c’è stata una regressione degli stipendi del 2,9% negli ultimi 30 anni. Un calo che negli ultimi 12 anni ha colpito anche gli stipendi degli operai. Fatti che rendono sempre più necessaria una risoluzione della questione del Salario minimo ora in stand by dopo la crisi e la caduta dell’ultimo governo Il Salario minimo e il caso degli stipendi dei top manager Salario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022) 649 volte quello di un operaio. È in questo in media loo che ha recepito un top manager italiano nel 2020. Cifre folli costituite da un duplice schema di guadagno fisso e variabile a cui si aggiungono spesso indecenti buone uscite. In Italia ilsi fa ancora più sentire come dimostrano i dati Ocse per cui c’è stata una regressione deglidel 2,9% negli ultimi 30 anni. Un calo che negli ultimi 12 anni ha colpito anche glidegli operai. Fatti che rendono sempre più necessaria una risoluzione delladelora in stand by dopo la crisi e la caduta dell’ultimo governo Ile il caso deglidei top managero ...

