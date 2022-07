Ryan Gosling e «The Gray Man» propongono un nuovo orologio da super-spia (Di domenica 24 luglio 2022) La storia insegna che esistono alcuni requisiti essenziali per caratterizzare una vera super-spia: un nome in codice, una mira impeccabile e una valigia piena di passaporti internazionali, tanto per cominciare. Poi serve un orologio da urlo. Non è un caso che quando Ian Fleming creò James Bond, lo dotò di un «robusto Rolex Oyster Perpetual con bracciale a espansione». Come ha affermato Daniel Craig, Bond è diventato anche per questo un uomo irresistibile. John Wick non farebbe fuori i suoi nemici senza avere al polso un Carl F. Bucherer. Il primo film di Kingsman ha persino ottenuto una collaborazione con il marchio Bremont. Ora, in The Gray Man, Sierra Six, il personaggio interpretato da Ryan Gosling, è una nuova spia con un tipo di orologio diverso ... Leggi su gqitalia (Di domenica 24 luglio 2022) La storia insegna che esistono alcuni requisiti essenziali per caratterizzare una vera: un nome in codice, una mira impeccabile e una valigia piena di passaporti internazionali, tanto per cominciare. Poi serve unda urlo. Non è un caso che quando Ian Fleming creò James Bond, lo dotò di un «robusto Rolex Oyster Perpetual con bracciale a espansione». Come ha affermato Daniel Craig, Bond è diventato anche per questo un uomo irresistibile. John Wick non farebbe fuori i suoi nemici senza avere al polso un Carl F. Bucherer. Il primo film di Kingsman ha persino ottenuto una collaborazione con il marchio Bremont. Ora, in TheMan, Sierra Six, il personaggio interpretato da, è una nuovacon un tipo didiverso ...

NicolleC__ : Ryan mi amor, mi vida, mi cielo, mi cututui, mi bebito fiu fiu Gosling ???? - NadinKomTrikru : vorrei parlare del fatto che Ryan Gosling in 20 anni non sia cambiato di una virgola... questa cosa fa paura HAHAHA - OCTOBERSKlES : ok ma dove sono i giochi di netflix fatti da ryan gosling io voglio vederli - infoitcultura : Come si arriva a un personaggio come quello di Ryan Gosling in The Gray Man - infoitcultura : The Gray Man, Ryan Gosling: «Sono un antieroe, ma con senso dell'umorismo» -