Roma | turista prova a fare il bagno nella fontana della Barcaccia | bloccato e multato

(Di domenica 24 luglio 2022)– Proseguono gli interventi da partePolizia Locale per far rispettare le regole poste a salvaguardia dei luoghi e dei monumenti di grande valore storico e artistico- monumentale. Ieri sono stati gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), in servizio di vigilanzazona, ad intervenire, intorno alle 15, per fermare un uomo, intento ad immergere i piedi. Il cittadino, inglese di 42 anni, è stato subitodalla pattuglia e, una volta terminate le procedure di identificazione, è stato elevato un verbale per un importo di sanzioni superiori a 500 euro unitamente alla misura del Daspo urbano. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

