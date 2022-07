Roma, si bagna i piedi nella Fontana della Barcaccia: turista multato - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 24 luglio 2022) Fontana della Barcaccia, piazza di Spagna Roma Per approfondire : Video : Roma, auto finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti Roma, 24 luglio 2022 - turista beccato con i piedi nella storica ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022), piazza di SpagnaPer approfondire : Video :, auto finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti, 24 luglio 2022 -beccato con istorica ...

Lazio_TV : Il 42enne dovrà sborsare 500 euro... - seba872019 : Comunque io dico a tutti gli esperti nn è nnt ad oggi ma ogni tanto qualche voce da Roma sponda bianco celeste chie… - bastardo42 : Questa fa molto ridere Menti binarie Non vado in ferie in Calabria, ci son le ndrine Nn vado a Roma ci son i fasci… -