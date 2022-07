Roma | Pellegrini | 'Il gruppo ha mentalità vincente | con il Mondiale in inverno importante partire forte'

(Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzo, capitano della, ha parlato al termine del ritiro giallorosso in Portogallo: "Stiamo lavorando e può essere...

OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - OptaPaolo : 25 - Dal suo arrivo alla Juventus (2015/16), Paulo #Dybala è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area (25)… - save330025 : RT @PierluigiLardo: Lorenzo #Pellegrini e Paulo #Dybala al primo big match stagionale della #Roma #roadtoscudetto - DAJE_WOLF : RT @forzaroma: ?? NEWS AGGIORNATA. Pellegrini: 'Grazie a Mou c’è una mentalità vincente. La Roma sta migliorando' #ASRoma - romanewseu : #Pellegrini: “Grazie a #Mourinho c’è una mentalità vincente. La Roma sta migliorando” (VIDEO) ??… -

- dice Lorenzoai canali del Club al termine dell'amichevole giocata dallacontro il Nizza che sancisce la conclusione del ritiro estivo in Portogallo - Siamo venuti qui anche lo ...Ieri sera verso le 23,30 i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso "" dove poco prima era stato trasportato da personale del 118 un minorenne ferito, ...Siamo comunque molto contenti di quello che abbiamo fatto sin qui, l'importante sarà ripartire nel migliore dei modi' Calcio ora per ora. Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato alla tv gi ...MASSIMO PAPITTO - INSIDEROMA Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali ufficiali del club subito dopo il pari ottenuto ieri contro il Nizza, nell'ultima amichevole in Portogallo della Roma: "Stiamo lavo ...