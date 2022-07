Roma | Pellegrini | «Abbiamo fatto un grande lavoro»

OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - OptaPaolo : 25 - Dal suo arrivo alla Juventus (2015/16), Paulo #Dybala è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area (25)… - CINZIA37335023 : RT @LAROMA24: Roma-Nizza, PELLEGRINI: 'Può capitare che manchi lucidità, ma siamo contenti. Importante ripartire bene' #AsRoma https://t.co… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? #Pellegrini: 'Siamo contenti del lavoro svolto qui in Portogallo' Il Capitano giallorosso nel post-partita: 'Stiamo f… - ilRomanistaweb : ?? #Pellegrini: 'Siamo contenti del lavoro svolto qui in Portogallo' Il Capitano giallorosso nel post-partita: 'Stia… -

TUTTO mercato WEB

...fenomeni a qualche giocatore delladi oggi, però in via generale la questione è simile. Riuscirà Mourinho a trovare pesi e contrappesi per sostenere il possibile "triangolo magico"- ...Così ladel primo tempo ha faticato, quella della ripresa è andata meglio: con, Abraham, Mancini, Rui Patricio e Zalewski la squadra ha trovato più equilibrio e profondità. Nei primi ... Roma, Pellegrini: "Grande lavoro qui, può capitare che manchi un po’ di lucidità" Momenti di ansia in casa bianconera per un infortunio a Pogba. I giallorossi pareggiano nell'ultima amichevole in Portogallo. Parla De Laurentiis. Sconfitta per i nerazzurri contro il Lens ...Ultimo test del ritiro in Portogallo Una Roma a due facce. Esattamente come contro lo Sporting Lisbona, solo che stavolta arriva un pari e non una sconfitta. Mourinho chiude così il suo ritiro portogh ...