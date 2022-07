Roma - Dybala: ecco perché in sette giorni è già scoppiato l'amore (Di domenica 24 luglio 2022) In soli sette giorni, è scoppiato l'amore tra Paulo Dybala e la Roma, anche se la Joya non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale in maglia giallorossa. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 luglio 2022) In soli, èl'tra Pauloe la, anche se la Joya non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale in maglia giallorossa. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra: Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra: Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

AliprandiJacopo : La Roma è rientrata questa mattina alle 3 nella capitale: oggi giorno libero, ripresa lunedì pomeriggio Mercoledì… - SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - sportli26181512 : Roma-Dybala: ecco perché in sette giorni è già scoppiato l'amore: Roma-Dybala: ecco perché in sette giorni è già sc… - Alberto_srv : @EdoardoMecca1 Per non parlare di Dybala che ha segnato al primo allenamento con la Roma. -