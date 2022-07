Roma, ancora occhi sul Manchester United: interessa un difensore (Di domenica 24 luglio 2022) La Roma pesca ancora dal Manchester United. Secondo il Daily Mail, Eric Bailly sarebbe una richiesta di Jose Mourinho alla sua dirigenza. Il... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Lapescadal. Secondo il Daily Mail, Eric Bailly sarebbe una richiesta di Jose Mourinho alla sua dirigenza. Il...

