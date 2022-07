ROH: Claudio Castagnoli ce l’ha fatta, è lui il nuovo campione del mondo! (Di domenica 24 luglio 2022) È stata la notte perfetta per Claudio Castagnoli che ha aperto il ppv Death Before Dishonor sconfiggendo il campione in carica Jon Gresham e conquistando per la prima volta nella sua carriera un titolo mondiale in singolo. Era l’unico alloro che mancava alla sua carriera e va a coronare due mesi di grandi soddisfazioni. Il finale del match #AndNew!!! Your new #ROH World Champion is @ClaudioCSRO!Order #ROHDBD #ROH #DeathBeforeDishonor PPV right now on @BleacherReport, @PPV com, @FiteTV, cable & satellite! pic.twitter.com/GK4zNR0NoD— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) July 24, 2022 Leggi su zonawrestling (Di domenica 24 luglio 2022) È stata la notte perfetta perche ha aperto il ppv Death Before Dishonor sconfiggendo ilin carica Jon Gresham e conquistando per la prima volta nella sua carriera un titolo mondiale in singolo. Era l’unico alloro che mancava alla sua carriera e va a coronare due mesi di grandi soddisfazioni. Il finale del match #AndNew!!! Your new #ROH World Champion is @CSRO!Order #ROHDBD #ROH #DeathBeforeDishonor PPV right now on @BleacherReport, @PPV com, @FiteTV, cable & satellite! pic.twitter.com/GK4zNR0NoD— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) July 24, 2022

