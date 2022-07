Rocco Casalino, nuova poltronissima in politica: dove lo piazza Conte (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo essere stato "licenziato" da Davide Crippa, Rocco Casalino trova un nuovo "impiego". L'ex portavoce di Giuseppe Conte sarà candidato capolista con i Cinque Stelle in Puglia. Pochi giorni fa per il fu gieffino arrivò una doccia gelata: nessun rinnovo del contratto con il gruppo grillino della Camera. "Con la presente - era stata la mail arrivata a Casalino - le comunichiamo che il 15 luglio il suo contratto scade e non è richiesta più alcuna prestazione da parte sua". Stando a quanto riferisce Il Giornale l'ex portavoce dell'allora premier Giuseppe Conte avrebbe incassato la garanzia di un posto certo nel listino bloccato nel collegio pugliese, in una regione dove il Movimento aveva visto l'elezione del proprio sindaco. D'altronde all'attuale leader pentastellato oltre a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo essere stato "licenziato" da Davide Crippa,trova un nuovo "impiego". L'ex portavoce di Giuseppesarà candidato capolista con i Cinque Stelle in Puglia. Pochi giorni fa per il fu gieffino arrivò una doccia gelata: nessun rinnovo del contratto con il gruppo grillino della Camera. "Con la presente - era stata la mail arrivata a- le comunichiamo che il 15 luglio il suo contratto scade e non è richiesta più alcuna prestazione da parte sua". Stando a quanto riferisce Il Giornale l'ex portavoce dell'allora premier Giuseppeavrebbe incassato la garanzia di un posto certo nel listino bloccato nel collegio pugliese, in una regioneil Movimento aveva visto l'elezione del proprio sindaco. D'altronde all'attuale leader pentastellato oltre a ...

