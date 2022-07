Rino Gaetano e l’amore per Amelia Conte: “L’unica donna della mia vita” (Di domenica 24 luglio 2022) Amelia Conte è stata la fidanzata di Rino Gaetano e, se quella tragica notte del 2 giugno 1981 un tragico incidente automobilistico non avesse spezzato la vita all’artista, sarebbe diventata la signora Gaetano Riuscire a conquistare il successo non fu facile per il cantante di Gianna che, tuttavia, ha sempre potuto contare sull’appoggio incondizionato di Amelia. I due, infatti, dopo essersi conosciuti, sono sempre rimasti insieme e Amelia è stata la donna che Rino Gaetano ha davvero amato al punto che, un mese dopo l’incidente, avrebbe dovuto sposare. Un matrimonio che, purtroppo, non fu mai celebrato, ma ancora oggi, Amelia Conte è ricordata come il grande amore di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022)è stata la fidanzata die, se quella tragica notte del 2 giugno 1981 un tragico incidente automobilistico non avesse spezzato laall’artista, sarebbe diventata la signoraRiuscire a conquistare il successo non fu facile per il cantante di Gianna che, tuttavia, ha sempre potuto contare sull’appoggio incondizionato di. I due, infatti, dopo essersi conosciuti, sono sempre rimasti insieme eè stata lacheha davvero amato al punto che, un mese dopo l’incidente, avrebbe dovuto sposare. Un matrimonio che, purtroppo, non fu mai celebrato, ma ancora oggi,è ricordata come il grande amore di ...

