Ricordate Marina Massironi insieme a Aldo | Giovanni e Giacomo? L' attrice è sparita | ecco cosa fa oggi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 24 luglio 2022)la bravissima? È da diverso tempo che non appare sui nostri teleschermi e in molti si chiedono che fine abbia fatto. Vediamo, allora, disi occupaL’e cabarettista legnanese più amata d'Italia ha recitato in alcuni dei film più popolari di sempre. Gran parte della sua meritatissima fama, infatti, la deve al trio comico “” con i quali ha recitato in “Tre uomini e una gamba”, "Così è la vita” e “Chiedimi se sono felice”. La sua fortunata collaborazione con i tre mitici comici, però, non si è di certo limitata a quei memorabili film. Non tutti, infatti, sanno che nel 1985 si è sposata con uno dei componenti,Poretti, al quale è stata legata ...